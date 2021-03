‘I Moderati’ | “Solidarietà ai mercatali di via Carlo Pomerio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E’ di ieri la protesta silenziosa deidi ViaPoerio, zona Rione Libertà, che hanno giustamente manifestato tutto il loro disaccordo dinanzi a una decisione che risuona, in un periodo già tanto delicato, priva di logica e di senso di giustizia. E’ stato vietato, infatti, ad alcuni degli imprenditori del settore agroalimentare di vendere i loro prodotti, in quanto l’area in cui sostavano con i loro stands non era dotata di un numero sufficiente di bagni secondo le disposizioni in materia anti-Covid. Ciò che risulta inaccettabile ai protestanti è il fatto che questa decisione sia stata presa a campione: infatti, stando a quanto si legge su giornali locali che riportano la notizia, altri commercianti possono invece continuare la loro attività mercatale nelle aree a loro designate in quanto dotate, ...