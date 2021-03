Harry e Meghan | la chiamata con William e Carlo c’è stata | svelati i dettagli

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Duca di Sussex ha avuto modo di sentire il fratello e il padre, ma la conversazione non sarebbeproduttiva; intanto, pare che la Markle possieda tutte le prove a sostegno delle sue dichiarazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Pressioni sulla CBS per rinviare l'intervista aIl Duca di Sussex ha avuto modo di sentire il fratello e il padre, ma la conversazione non sarebbe stata produttiva; intanto, pare che la Markle possieda tutte le prove a sostegno delle sue ...Promossi. 9 a Il Commissario Montalbano. La novità è che, se prima mettevano d’accordo tutti, le gesta del personaggio di Luca Zingaretti stavolta hanno fatto discutere. Sotto ...Per Harry la chiamata con il fratello William e papà Carlo, dopo l’intervista che ha rilasciato con Meghan Markle a Oprah Winfrey, c’è stata. A rivelarlo è un’amica dei Duchi di Sussex, Gayle King.