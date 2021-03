“È mortificante aprire gli occhi e non sapere come sopravvivere… Uniamoci! ” L’appello e l’invito alla protesta del 20 marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) "Siamo stanchi, Siamo distrutti, siamo disillusi. È passato un anno, eppure se non fosse per il calendario sembrerebbe di essere ancora nel 2020. Stesse paure, stesse incertezze per il futuro, stesse sensazioni di impotenza e incredulità... Noi non siamo loro... tu non sei loro! Uniamo le nostre voci, facciamoci sentire, restiamo uniti, la causa è giusta". Questo èlanciato dal gruppo di manifestanti che insieme a tutti i lavoratori e imprenditori, stanno promuovendo una giornata diche si terrà sabato 20, a Modena, in Piazza Grande, alle ore 15.a partecipare è rivolto a tutti coloro i quali si trovino in difficoltà: ristoratori, indotto della ristorazione, baristi, partite Iva, commercianti, titolari di palestre e scuole di danza, parrucchieri, estetisti, lavoratori dello ...

