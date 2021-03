Covid: Consiglio Lombardia approva mozione su liste vaccinali di riserva (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Aggiornare il piano vaccinale regionale per garantire la massima priorità di vaccinazione alle persone estremamente vulnerabili e con disabilità gravi e al tempo stesso mettere a punto una lista di riserva affinché si possa procedere alle somministrazione nella stessa giornata delle dosi residuate e non conservabili non inoculate. E' quanto chiede una mozione urgente presentata da Movimento 5 Stelle , Pd, +Europa-Radicali, Lombardi Civici Europeisti e Gruppo Misto, approvata oggi dal Consiglio regionale della Lombardia e illustrata in aula dal consigliere dei 5S Marco Degli Angeli e approvata con 63 voti. Il documento evidenzia che i malati cronici sono quelli più a rischio nel contrarre forme di Covid-19 gravi e che proprio per questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Aggiornare il piano vaccinale regionale per garantire la massima priorità di vaccinazione alle persone estremamente vulnerabili e con disabilità gravi e al tempo stesso mettere a punto una lista diaffinché si possa procedere alle somministrazione nella stessa giornata delle dosi residuate e non conservabili non inoculate. E' quanto chiede unaurgente presentata da Movimento 5 Stelle , Pd, +Europa-Radicali, Lombardi Civici Europeisti e Gruppo Misto,ta oggi dalregionale dellae illustrata in aula dal consigliere dei 5S Marco Degli Angeli eta con 63 voti. Il documento evidenzia che i malati cronici sono quelli più a rischio nel contrarre forme di-19 gravi e che proprio per questo ...

