Basket femminile | EuroCup 2021 | Venezia batte Gorzow e vola ai quarti

(Di martedì 16 marzo 2021) La Reyersi è qualificata per idi finale della. Le venete hanno sconfitto per 72-63 le polacche dell’InvestInTheWest ENEAal termine di una partita che la squadra di Giampiero Ticchi ha controllato fin dal primo quarto, raggiungendo la doppia cifra all’intervallo. Doppia doppia di Yvonne Anderson, che ha messo a referto 11 punti e 10 rimbalzi. La miglior marcatrice diè stata Natasha Howard con 13 punti ed in doppia cifra hanno chiuso anche Temi Fagbenle (12), Gintare Petronyte (10). Alla squadra polacca non sono i bastati i 20 punti di Borislava Hristova. Come detto è stata una partita consempre al comando fin dalla prima sirena. Le venete hanno chiuso il primo quarto avanti di 10 punti (22-12), per poi allungare nella seconda frazione, ...