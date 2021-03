Auto elettriche - La Porsche svilupperà batterie ad alte prestazioni e una rete di ricarica propria (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione del Power Day, il gruppo Volkswagen ha confermato il ruolo centrale che la Porsche rivestirà dal punto di vista della ricerca per l'intera galassia dei marchi di Wolfsburg. La Casa di Zuffenhausen, in particolare, investirà sulle prestazioni e sulle tecnologie più avanzate per l'elettrico: la soluzione scelta sono gli accumulatori ad alta densità con anodo di silicio, che debutteranno nelle competizioni e sui modelli a tiratura limitata. La produzione di queste batterie, che dovranno poter lavorare ad altre temperature (oltre 75 gradi) senza compromettere le prestazioni, avverrà in Europa. In Porsche, il transfer tecnologico dalle corse alla strada è già avvenuto con la 919, che da Le Mans ha portato il sistema a 800 Volt sulla Taycan di serie. Una rete europea di "lounge" ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione del Power Day, il gruppo Volkswagen ha confermato il ruolo centrale che larivestirà dal punto di vista della ricerca per l'intera galassia dei marchi di Wolfsburg. La Casa di Zuffenhausen, in particolare, investirà sullee sulle tecnologie più avanzate per l'elettrico: la soluzione scelta sono gli accumulatori ad alta densità con anodo di silicio, che debutteranno nelle competizioni e sui modelli a tiratura limitata. La produzione di queste, che dovranno poter lavorare ad altre temperature (oltre 75 gradi) senza compromettere le, avverrà in Europa. In, il transfer tecnologico dalle corse alla strada è già avvenuto con la 919, che da Le Mans ha portato il sistema a 800 Volt sulla Taycan di serie. Unaeuropea di "lounge" ...

