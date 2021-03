Atp 500 Acapulco 2021: programma e orari di mercoledì 17 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della notte di mercoledì 17 marzo, per quanto concerne l’Atp 500 di Acapulco 2021. Giornata di gare per Lorenzo Musetti che sfiderà Schwartzman a partire dalle 01:00 ora italiana. Spazio anche a Fognini che se la vedrà con Travaglia. Sul cemento messicano c’è grande attesa per questa giornata di sfide e Sportface.it vi terrà aggiornati con le news e le cronache del match. ESTADIO Ore 01:00 Schwartzman vs Musetti A seguire Tsitsipas vs Paire Mannarino vs Dimitrov GRANDSTAND CALIENTE.MX Ore 01:00 Paul vs Raonic A seguire Fognini vs Travaglia Kecmanovic vs Lopez CANCHA 3 Ore 01:00 Nakahima vs Tiafoe A seguire Norrie vs Kozlov Ruud vs Galan SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco della notte di17, per quanto concerne l’Atp 500 di. Giornata di gare per Lorenzo Musetti che sfiderà Schwartzman a partire dalle 01:00 ora italiana. Spazio anche a Fognini che se la vedrà con Travaglia. Sul cemento messicano c’è grande attesa per questa giornata di sfide e Sportface.it vi terrà aggiornati con le news e le cronache del match. ESTADIO Ore 01:00 Schwartzman vs Musetti A seguire Tsitsipas vs Paire Mannarino vs Dimitrov GRANDSTAND CALIENTE.MX Ore 01:00 Paul vs Raonic A seguire Fognini vs Travaglia Kecmanovic vs Lopez CANCHA 3 Ore 01:00 Nakahima vs Tiafoe A seguire Norrie vs Kozlov Ruud vs Galan SportFace.

