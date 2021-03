America’s Cup, Team New Zealand è implacabile: 6-3 su Luna Rossa (Di martedì 16 marzo 2021) Il sogno di Luna Rossa è vicinissimo dall’infrangersi in mille pezzi. La marea feroce generata del leviatano di Team New Zealand, infatti, sembra essere troppo impetuosa per un’imbarcazione che, con orgoglio e capacità, ha spaventato i campioni in carica nelle prime regate per poi cedere il passo (quasi) definitivamente sul lungo percorso. Le ultime regate di ieri sera (pomeriggio ad Auckland) hanno confermato una verità che, purtroppo, sembra essere nuovamente incontrovertibile: i neozelandesi sono più forti e preparati dei pur bravissimi italiani. Il risultato di 6-3 maturato ieri mette spalle ala muro Luna Rossa: ai kiwi basta un punto per difendere con successo la coppa dell’America’s Cup. America’s Cup: gara 9 ai neozelandesi, rinviata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il sogno diè vicinissimo dall’infrangersi in mille pezzi. La marea feroce generata del leviatano diNew, infatti, sembra essere troppo impetuosa per un’imbarcazione che, con orgoglio e capacità, ha spaventato i campioni in carica nelle prime regate per poi cedere il passo (quasi) definitivamente sul lungo percorso. Le ultime regate di ieri sera (pomeriggio ad Auckland) hanno confermato una verità che, purtroppo, sembra essere nuovamente incontrovertibile: i neozelandesi sono più forti e preparati dei pur bravissimi italiani. Il risultato di 6-3 maturato ieri mette spalle ala muro: ai kiwi basta un punto per difendere con successo la coppa dell’Cup.Cup: gara 9 ai neozelandesi, rinviata la ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : #LunaRossa ci prova ma all'ultimo New Zealand vince gara 9. Gara 10 rinviata a mercoledì, 4 match point per i Kiwi… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: #LunaRossa ci prova ma all'ultimo New Zealand vince gara 9. Gara 10 rinviata a mercoledì, 4 match point per i Kiwi ???????? ?… - SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte Gara 9 e Gara 10 della finale di America's Cup ?… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog