Uomini e Donne, Matteo Ranieri avrebbe un’altra: la segnalazione e le parole di Sophie (Di lunedì 15 marzo 2021) Più passa il tempo, meno Sophie Codegoni e Matteo Ranieri convincono come coppia. L’ex tronista e il suo corteggiatore si sono messi insieme a Uomini e Donne e sembravano molto presi l’uno dall’altra, ma a quanto pare sarebbero già ai ferri corti. Ufficialmente per la distanza Genova-Milano, che non permette loro di vedersi quanto vorrebbero, ufficiosamente – pare – perché Matteo, da tutti visto sempre come un bravo ragazzo, avrebbe un’altra. Una fidanzata con cui stava durante il trono, per la quale starebbe cercando di vedere il meno possibile Sophie. Sarà vero? Vediamo insieme cos’è successo, cosa si mormora e cosa ha dichiarato la Codegoni. Uomini e Donne, che sta succedendo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Più passa il tempo, menoCodegoni econvincono come coppia. L’ex tronista e il suo corteggiatore si sono messi insieme ae sembravano molto presi l’uno dall’altra, ma a quanto pare sarebbero già ai ferri corti. Ufficialmente per la distanza Genova-Milano, che non permette loro di vedersi quanto vorrebbero, ufficiosamente – pare – perché, da tutti visto sempre come un bravo ragazzo,. Una fidanzata con cui stava durante il trono, per la quale starebbe cercando di vedere il meno possibile. Sarà vero? Vediamo insieme cos’è successo, cosa si mormora e cosa ha dichiarato la Codegoni., che sta succedendo ...

