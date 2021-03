Una 31enne di Finale Ligure scivola e cade in un dirupo (Di lunedì 15 marzo 2021) Escursione tragica, finisce in un burrone e muore la 31enne Elisa Enrile. Inutili i tentativi di soccorso di un compagno che era in marcia con lei Escursione tragica, finisce in un burrone e muore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Escursione tragica, finisce in un burrone e muore laElisa Enrile. Inutili i tentativi di soccorso di un compagno che era in marcia con lei Escursione tragica, finisce in un burrone e muore su Notizie.it.

Advertising

Faie_le : Linda è una donna single 31enne, intelligente, brillante e laureata in filosofia. Quale alternativa è più probabile… - settesere : Forlì, dottoressa 31enne scomparsa in Trentino da una settimana, ricerche per ora vane #settesere #news - eloy12147515 : RT @EsattoC: IL BIKER ITALIANO 31ENNE, PAOLO PATRIZI, MOSTRA IL CULO IN UNA INSTAGRAM STORY! ?? RETWITTA E COMMENTA ???? - Damianodanny1 : QUALI MOLESTIE! PROCURA CHIEDE ARCHIVIAZIONE PER PIERO LONGO: EX AVVTO DI BERLUSCONI ERA STATO AGGREDITO DA COPPI… - JarmishM : RT @MonEleonora: 'Una corte saudita ha confermato la sentenza nei confronti di Loujain al-Hathloul, attivista della battaglia per i diritti… -