Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 15 | 10

(Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale lunedì 15 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno sono più di 2 milioni gli italiani vaccinati con le due dosi Secondo i dati del Ministero della Salute mentre sono 6 milioni 715 mila 732 i vaccini somministrati in tutta Italia al 85,1% delle dosi finora distribuite a tutte le regioni ea breve Il commissario per l’emergenza indicherà Come evitare il rischio di sprecare le dosi rifate se quella di chiedere alle giorni delle liste di riserva in caso di rinuncia alle somministrazioni da parte dei singoli cittadini Intanto il vicepresidente della commissione Ue timmermans spiega è vero che sono stati commessi degli errori nelle ordinazioni di Bruxelles come gli stati membri anche se poi il portavoce della commissione e precisa tu ci sono cose che potevano essere migliorate noi al momento l’acquisto dei vaccini ma della ...