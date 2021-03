Tommaso Zorzi il sogno: “Quando mi guardo allo specchio so che mi piace più divertirmi che vincere” [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi promette di riscuotere il medesimo successo anche in veste di “opinionista ufficiale” nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il venticinquenne figlio della “Milano bene” è lanciatissimo nel mondo dello spettacolo. I suoi profili social sono molto seguiti. piace quella sua spontaneità, mista a una punta di cattiveria, che, alla fine, lo rende simpatico. Un po’ “vipera”, un po’ “burlone”. Tommaso Zorzi si è fatto le ossa con programmi come Riccanza e Dance Dance Dance, dove ha ballato in coppia con l’ex Lollipop Roberta Ruiu. E poi Pechino Express, dove ha, sorprendentemente, mostrato di sapersi adattare al peggio. In occasione di Dance Dance Dance ha raccontato a Velvet Mag quanto fosse felice di proseguire il suo percorso nel mondo dello ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip,promette di riscuotere il medesimo successo anche in veste di “opinionista ufficiale” nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il venticinquenne figlio della “Milano bene” è lanciatissimo nel mondo dello spettacolo. I suoi profili social sono molto seguiti.quella sua spontaneità, mista a una punta di cattiveria, che, alla fine, lo rende simpatico. Un po’ “vipera”, un po’ “burlone”.si è fatto le ossa con programmi come Riccanza e Dance Dance Dance, dove ha ballato in coppia con l’ex Lollipop Roberta Ruiu. E poi Pechino Express, dove ha, sorprendentemente, mostrato di sapersi adattare al peggio. In occasione di Dance Dance Dance ha raccontato a Velvet Mag quanto fosse felice di proseguire il suo percorso nel mondo dello ...

