Su Rai 1 Claudio Gioè protagonista di “Màkari”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Debutta su Rai 1 “” connelle vesti di Saverio Lamanna: la serie tv in quattro prime serate Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo connelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante “investigatore per caso”di, la nuova serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore),… L'articolo Corriere Nazionale.

... il debutto in TV degli investigatori sui generis nati dalla penna di Gaetano Savatteri : Saverio Lamanna, Peppe Piccionello e Suleima, interpretati nella nuova fictiondaGioè, Domenico ...... su1, Màkari , la nuova fiction in quattro puntate ambientata proprio nel golfo che si estende lungo i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo . Protagonista di questa nuova serie tv è...Makari la fiction su Rai 1 con Claudio Gioè trama e cast, anticipazioni prima puntata lunedì 15 marzo, di che parla dove streaming ...A Lignano la Fipsas ha presentato alcuni progetti di grande respiro tra cui spicca quello di maggio dove a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, il Comune proporrà “DisabilidaMare” in ...