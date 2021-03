Salvo, chi è il compagno di Valentina Persia, scomparso tragicamente (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è Salvo? Lui è il defunto compagno di Valentina Persia, l’attrice comica che da oggi è la concorrente dell’Isola Dei Famosi 2021. A darle il primo colpo è stata proprio la morte di Salvo, un grande amore che ha avuto al suo fianco per solo quattro anni. Lui era un architetto, un uomo tutto d’un pezzo che riuscì a conquistare la famosa comica che ha fatto della simpatia e dell’allegria il suo baluardo, una coppia mista perfetta che si incastrava alla perfezione ma che, dopo quattro anni d’amore, è stata portata via dalla morte che è arrivata all’improvviso. La stessa Valentina Persia ha spiegato: “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente…Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è? Lui è il defuntodi, l’attrice comica che da oggi è la concorrente dell’Isola Dei Famosi 2021. A darle il primo colpo è stata proprio la morte di, un grande amore che ha avuto al suo fianco per solo quattro anni. Lui era un architetto, un uomo tutto d’un pezzo che riuscì a conquistare la famosa comica che ha fatto della simpatia e dell’allegria il suo baluardo, una coppia mista perfetta che si incastrava alla perfezione ma che, dopo quattro anni d’amore, è stata portata via dalla morte che è arrivata all’improvviso. La stessaha spiegato: “Ho perso, purtroppo, il mio, che è morto prematuramente…Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata ...

Advertising

matteosalvinimi : Un grazie ai Carabinieri di Modica (Ragusa) per averli portati in salvo, accuditi e affidati a chi saprà dare loro… - piera_bz : @grayfox850 Salvo eccezioni, Chi blocca rifiuta il confronto xké in cerca di applausi: narcisi da tastiera convinti di esser dei padreterni. - teresapizzuto5 : RT @LidaSezOlbia: uno di noi investito, affamato, ferito, spaventato ... attivatevi per cercare soccorso e state li con lui finchè non inte… - zcnalez : RT @Beverari_M: @sale_tell A 16anni voti gli estremi, si ragiona troppo troppo di pancia. O estrema sinistra o estrema destra o chi urla di… - salvo_stuto : @DnlValentino Dopo un eventuale sblocco del vaccino, chi glielo spiega al cittadino che già non vuole più vaccinarsi? -