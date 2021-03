Oscar 2021 | le nomination | il “fantasma” di Quarto Potere e le 10 candidature a Mank di Fincher Due donne candidate per la miglior regia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Notturno di Gianfranco Rosi è purtroppo fuori dalleai prossimianche nella categoria deldocumentario. L’Italia è rappresentata agli Academy Awardssolo con la candidatura della canzone Io sì interpretata da Laura Pausini per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti (assente anche Sophia Loren per la quale si sperava attenzione tra le protagoniste) e dalle dueal Pinocchio di Matteo Garrone, segnalato per i costumi di Massimo Cantini Parrini, e il trucco & parrucco di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti. L’elenco dei celebrati alla Notte degli, prevista il prossimo 25 aprile, è guidato dadi Davidper l’etichetta Netflix (che fa incetta di 35 ...

Spicca soprattutto "Mank", e per la prima volta ci sono due donne candidate alla miglior ...'Mank' candidato a 10 statuette. Per la prima volta due donne in corsa per la miglior regia. La cerimonia il 26 aprile Laura Pausini e 'Pinocchio' di Matteo Garrone candidati agli. Annunciate le nomination per i premi che, quest'anno, sono arrivati alla 93esima edizione . Un'edizione che vedrà tra i protagonisti anche l'Italia: ' Pinocchio ' di Matteo Garrone ..."Una canzone in italiana nominata agli Oscar!!!! - ha scritto Laura Pausini - Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento ...I registi Premio Oscar T.J. Martin e Dan Lindsay hanno presentato al Festival di Berlino l’attesissimo documentario Tina – al cinema quest’estate – in cui la regina ...