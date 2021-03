Nei Grammy al femminile Billie Eilish fa il bis, Beyoncé fa la storia (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyoncé fa la storia alla 63/a edizione dei Grammy, ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto per la categoria disco dell’anno (Record of the Year). Eilish si è aggiudicata la vittoria per la seconda volta dopo l’incetta di premi all’edizione 2020. Per la stessa categoria erano state candidate anche Beyoncé, Due Lipa, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé oltre che Black Pumas, DaBaby Featuring Roddy Ricch, Doja Cat e Post Malone. Il secondo premio più importante, Album dell’anno, è stato vinto da Taylor Swift con ‘Folklore’. Swift è la prima donna ad aver vinto ai Grammy nella categoria per la terza volta eguagliando primati appartenuti a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021)fa laalla 63/a edizione dei, ma èad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto per la categoria disco dell’anno (Record of the Year).si è aggiudicata la vittoria per la seconda volta dopo l’incetta di premi all’edizione 2020. Per la stessa categoria erano state candidate anche, Due Lipa, Megan Thee Stallion Featuringoltre che Black Pumas, DaBaby Featuring Roddy Ricch, Doja Cat e Post Malone. Il secondo premio più importante, Album dell’anno, è stato vinto da Taylor Swift con ‘Folklore’. Swift è la prima donna ad aver vinto ainella categoria per la terza volta eguagliando primati appartenuti a ...

