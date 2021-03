Myanmar, ancora violenza contro i manifestanti: 59 morti a Yangon (Di lunedì 15 marzo 2021) La scia di sangue e violenza non si ferma in Myanmar, con i golpisti che uccidono 59 manifestanti nella sola Yangon: cresce la tensione nel paese. Non si fermano gli scontri in Myanmar tra i manifestanti, a difesa della democrazia, ed i golpisti che stanno rispondendo con altra violenza. Infatti solamente nella provincia di Yangon, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) La scia di sangue enon si ferma in, con i golpisti che uccidono 59nella sola: cresce la tensione nel paese. Non si fermano gli scontri intra i, a difesa della democrazia, ed i golpisti che stanno rispondendo con altra. Infatti solamente nella provincia di, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Italia : Ancora sangue in Myanmar, uccisi 17 manifestanti e un poliziotto - stondante : RT @OsservaDiritti: ??Ancora repressione brutale da parte dei militari responsabili del colpo di stato in #Myanmar. Uccise oltre 130 persone… - agenzia_nova : #Myanmar Dall'inizio delle manifestazioni le forze di sicurezza birmane hanno ucciso almeno 120 persone - giomo2 : RT @OsservaDiritti: ??Ancora repressione brutale da parte dei militari responsabili del colpo di stato in #Myanmar. Uccise oltre 130 persone… - atlanteguerre : RT @OsservaDiritti: ??Ancora repressione brutale da parte dei militari responsabili del colpo di stato in #Myanmar. Uccise oltre 130 persone… -