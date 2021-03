Live Non è la D’Urso, dichiarazione imbarazzante in studio: “Ho recitato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Grande scivolone di un ospite nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” dove la conduttrice ha deciso di prendere le distanze Grandissimo scivolone per Pietro Delle Piane ospite ieri sera nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”. L’attore insieme alla sua fidanzata Antonella Elia ha affrontato le “5 Sfere” ma sentendosi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Grande scivolone di un ospite nel salotto di “– Non è la” dove la conduttrice ha deciso di prendere le distanze Grandissimo scivolone per Pietro Delle Piane ospite ieri sera nel salotto di “– Non è la”. L’attore insieme alla sua fidanzata Antonella Elia ha affrontato le “5 Sfere” ma sentendosi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il rendimento di @aaronramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@gianluigibuffon non è in condizione ottimale. Lo valuteremo oggi pomeriggio in allenamento» L… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna l'appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - sweetcreatvre_H : @ehijeongguk ti giuro io non riesco a vederlo quel video e non ho ancora visto la live,mi sento troppo male anche p… - Babi_mochii : Ho visto i BTS a Parigi nel 2019 e no, non è vero che live non hanno voce. ANZI, live le loro voci rendono ancora p… -