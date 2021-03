Il più grande ecomuseo sottomarino del Mediteranneo è al largo di Cannes (Di lunedì 15 marzo 2021) Quando la scultura incontra la sostenibilità ambientale. Dopo quattro anni di lavoro, ha visto la luce l’ecomuseo marino a largo di Cannes: una galleria d’arte, la più grande del Mediterraneo, immersa nelle acque su cui si affaccia la capitale francese del cinema. View this post on Instagram A post shared by Jason Decaires Taylor (@jasondecairestaylor) Grazie all’idea dell’artista inglese Jason deCaires Taylor, sei sculture ispirate ai volti di altrettanti residenti della città sono state trasportate, a fine gennaio, sui fondali di sabbia bianca, tra i prati di alghe, nella parte meridionale protetta dell’isola di Sainte-Marguerite. Il tema scelto per le opere è stato quello della maschera, che rimanda immediatamente al Festival del cinema di Cannes ma anche ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) Quando la scultura incontra la sostenibilità ambientale. Dopo quattro anni di lavoro, ha visto la luce l’marino adi: una galleria d’arte, la piùdel Mediterraneo, immersa nelle acque su cui si affaccia la capitale francese del cinema. View this post on Instagram A post shared by Jason Decaires Taylor (@jasondecairestaylor) Grazie all’idea dell’artista inglese Jason deCaires Taylor, sei sculture ispirate ai volti di altrettanti residenti della città sono state trasportate, a fine gennaio, sui fondali di sabbia bianca, tra i prati di alghe, nella parte meridionale protetta dell’isola di Sainte-Marguerite. Il tema scelto per le opere è stato quello della maschera, che rimanda immediatamente al Festival del cinema dima anche ...

