I numeri in chiaro, Maga (Cnr): «Bilanci ancora tragici: accelerare coi vaccini. Il blocco di AstraZeneca? Solo un atto dovuto» – Il video (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre la campagna vaccinale rischia di essere rallentata dai problemi emersi con il vaccino di AstraZeneca, la circolazione del Coronavirus non frena. Stando al bollettino di oggi, aumentano i decessi e gli ingressi in terapia intensiva rispetto a ieri, così come anche il tasso di positività. Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, ricorda che il tasso percentuale dei positivi sul totale di tamponi effettuati «può essere falsato dal numero basso di tamponi (oggi 170.015, vale a dire circa 100 mila in meno rispetto al giorno prima ndr), quindi occorrerà vedere domani o dopodomani se la percentuale tornerà a stabilizzarsi». Altro dato che colpisce è la diminuzione del numero di pazienti in isolamento domiciliare (-1.804 da ieri) che potrebbe corrispondere «in gran parte a quelli che sono stati ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre la campagna vaccinale rischia di essere rallentata dai problemi emersi con il vaccino di, la circolazione del Coronavirus non frena. Stando al bollettino di oggi, aumentano i decessi e gli ingressi in terapia intensiva rispetto a ieri, così come anche il tasso di positività. Giovanni, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, ricorda che il tasso percentuale dei positivi sul totale di tamponi effettuati «può essere falsato dal numero basso di tamponi (oggi 170.015, vale a dire circa 100 mila in meno rispetto al giorno prima ndr), quindi occorrerà vedere domani o dopodomani se la percentuale tornerà a stabilizzarsi». Altro dato che colpisce è la diminuzione del numero di pazienti in isolamento domiciliare (-1.804 da ieri) che potrebbe corrispondere «in gran parte a quelli che sono stati ...

