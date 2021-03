Harry Styles e Lady Gaga tra i vincitori dei Grammy 2021 ma Beyoncé passa alla storia

paiva : o tema da festa do fiuk vai ser harry styles & cigarro - team_world : Annunciati i performer dei #GRAMMYs Tra i tantissimi artisti sul palco dei Grammy Awards 2021 anche HARRY STYLES,… - atlentus : sinceramente ti odio @Harry_Styles - tongibatongi : RT @aronvstyles: HARRY STYLES HA VINTO UN GRAMMY IMPAZZISCOOO - fakevodkabetch : è sempre “ti amo” e mai “ti porto a casa Harry styles vestito in pelle” -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Styles

Sky Tg24

Come una premonizione. Anche se nell'anno dei Grammy mascherati all'improvvisazione è stata concessa una percentuale di protagonismo bassissima. Ad aprire l'edizione 2021 è statocon Watermelon Sugar e con lo stesso brano ha vinto il premio Best Pop Solo Performance . Il brano fa parte dell'album Fine Line . Questa global popstar ha scelto due look, differenti, ...L'edizione dei Grammy Awards 2021 ha visto un trionfo di premi assegnati ad artiste donne . La cerimonia che si è svolta nella notte a Los Angeles - con una formula in parte in presenza in parte a ...Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei Grammy ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ...Ad aggiudicarsi il Grammy per la miglior performance pop è Harry Styles, con la sua “Watermelon Sugar” Il cantante non delude le aspettative di pubblico e fan e si aggiudica il premio con una delle ca ...