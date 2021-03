Follia alle porte di Roma | aggredisce l’ex compagna e poi stacca a morsi il dito all’agente

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ha prima distrutto il cancello esterno e la porta d’ingresso di casa delfidanzata, poi ha aggreanche gli agenti di Polizia e, a uno di loro, hato ail. E’ successo sabato, intorno20, a Marino, comunedi, in via Castagnole di Sotto. L’aggressione e l’arresto Lui, un ragazzo di 27 anni con precedenti di polizia, a quanto pare non si rassegnava a quella storia finita e sabato sera si è recato sotto casa delcome una furia. Fortunatamente, sul posto è giunta l’autoradio del Commissariato di Marino, ma anche alla vista dei poliziotti il 27enne ha continuato a inveire e ad aggredire. Un poliziotto è stato colpito, preso a...

