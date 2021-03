Enrico Letta, 10 segnali di lenta partenza (Di lunedì 15 marzo 2021) 1) Nel mio ultimo post avevo definito l’andamento della guida del Pd. No a un reggente, ed è andata così. Un segretario con pieni poteri, in attesa di verifica. Un segretario che scali il Pd con tre o quattro idee forti, per ora non pervenute. Per il resto, la sensazione prevalente, è di un capo del Pd pro tempore. Un anno vale sette e in mezzo ci sta la fine della pandemia, le elezioni regionali e comunali, l’elezione del presidente della repubblica, la tana libera tutti e il congresso del Pd troppo lontano perché si possa tenere nel 2023. 2) Il neo segretario del Pd avrebbe dovuto proporre una riforma del suo partito guardando alle modalità con cui è stato eletto. Riepiloghiamo. Zingaretti se ne va. Parla con due o tre compagni di partito, che contano, delle correnti per intenderci. E propone Letta. Lo chiama al telefono. Ci pensa 48 ore ma è già un sì, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) 1) Nel mio ultimo post avevo definito l’andamento della guida del Pd. No a un reggente, ed è andata così. Un segretario con pieni poteri, in attesa di verifica. Un segretario che scali il Pd con tre o quattro idee forti, per ora non pervenute. Per il resto, la sensazione prevalente, è di un capo del Pd pro tempore. Un anno vale sette e in mezzo ci sta la fine della pandemia, le elezioni regionali e comunali, l’elezione del presidente della repubblica, la tana libera tutti e il congresso del Pd troppo lontano perché si possa tenere nel 2023. 2) Il neo segretario del Pd avrebbe dovuto proporre una riforma del suo partito guardando alle modalità con cui è stato eletto. Riepiloghiamo. Zingaretti se ne va. Parla con due o tre compagni di partito, che contano, delle correnti per intenderci. E propone. Lo chiama al telefono. Ci pensa 48 ore ma è già un sì, ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Enrico Letta è il nuovo Segretario del PD VITERBO - L'Assemblea Nazionale del PD ha eletto Segretario Enrico Letta a larghissima maggioranza. E' una scelta importante in un momento cruciale nella vita del partito e del Paese, soprattutto in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti che, con il suo ...

Ranieri chiude col botto. Fazio batte D'Urso e Milan - Napoli - Tra i talk 'Che tempo che fa' ha schierato Enrico Letta e il generale Francesco Paolo Figliuolo, mentre Barbara D'Urso ha puntato su Laura Boldrini, Massimiliano Fedriga e Thomas Markle, con Massimo ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Bonafè: "Ho chiesto a Letta di candidarsi a Siena" "Se mi candiderò per il seggio di Siena? Non abbiamo ancora parlato di queste cose - ha detto ieri Letta -: ma io ho già annunciato che da segretario del Pd rinuncio a tutti gli incarichi retribuiti c ...

Pd, Schirò-La Marca: Bene Letta sugli italiani all’estero “Il discorso programmatico che Enrico Letta ha fatto prima di essere eletto nuovo segretario del Partito Democratico è stato ampio, articolato e, soprattutto, sincero e forte. Del tutto coerente con i ...

