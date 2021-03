Emergenza Sahel | la pandemia nella pandemia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un’area fragile e martoriata Nel 2014 è stato pubblicato in Italia un libro curato da Maria Luisa Maniscalco che analizzava, col contributo di diversi ricercatori, la drammatica condizione del. Si intitolava, non a caso,in movimento, edito da L’Harmattan Italia in collaborazione con il Cemiss (Centro Militare Studi Strategici). Nel testo, già allora, si analizzava e denunciava l’estrema povertà dell’area, la forte crescita demografica e la marginalizzazione delle comunità periferiche che stavano esasperando la condizione di cronico sottosviluppo del territorio, acuito dalle “primavere arabe”, dalla fine del regime di Gheddafi e dalla diffusione degli estremismi di matrice fondamentalista. La presenza di basi terroristiche e la progressiva desertificazione unita a prolungati periodi di siccità spingevano la popolazione locale a fuggire ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Sahel

