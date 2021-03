(Di lunedì 15 marzo 2021) . Secondo una prima ricostruzione deltico incidente, pare che il giovane avesse preso l’auto del genitore e stesse facendo delle prove di guida da solo davanti casa. Il sedicenne avrebbeto perlaaccelerando repentinamente, schiacciando il genitore contro un murettonelle scorse in provincia didove un ragazzino di 16 anni ha investito e ucciso perilmentre era al volante dell’auto di famiglia. L’adolescente pare stese facendo delle prove di guida non lontano da casa quando è avvenuta la tragedia. Per il, un uomo di 48 anni operaio dell’Eni, purtroppo si sono rivelati inutili i successivi soccorsi medici. Ilsi è ...

Advertising

infoitinterno : Dramma a Taranto: 16enne innesta per errore la retromarcia e investe il padre uccidendolo -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Taranto

... per ricordare la tragica scomparsa, avvenuta anel giugno 2016, di Federica De Luca e di ...di pallavolo viene osservato un minuto di raccoglimento per tenere alta l'attenzione su un...Tragedia a Marina di Pulsano, comune in provincia di, dove un ragazzo di 16 anni si è messo alla guida dell'auto del padre e, avendo innestato ... 16enne investe e uccide il padre Ilè ...Lo afferma Fabio De Bartolomeo, presidente dell’Ance di Taranto, in riferimento al rischio definanziamento ... ma per quest’opera che tutti consideriamo strategica siamo quasi al dramma collettivo, ...L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di una villetta della famiglia a Marina di Pulsano. Dai primi accertamenti pare che il giovane stesse facendo… Leggi ...