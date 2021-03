Disco Elysium: The Final Cut, la data d'uscita sarà comunicata a breve (Di lunedì 15 marzo 2021) Disco Elysium: The Final Cut, in teoria, dovrebbe uscire -quantomeno su console PlayStation 4 e PlayStation 5- entro il mese di marzo, come più volte annunciato dallo sviluppatore, ZA/UM. A tutt'oggi, ad ogni modo, nonostante manchino ormai solo due settimane alla fine del mese, non abbiamo una data definitiva, cosa che non ha fatto ben sperare i fan del titolo. Per fortuna, sul canale Discord ufficiale, il moderatore Mikk ha infine rassicurato tutti gli utenti: "Avrete la data d'uscita questa settimana". Quindi, entre pochi giorni avremo una finestra di lancio e, comunque, a breve avremo modo di mettere le mani sul titolo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021): TheCut, in teoria, dovrebbe uscire -quantomeno su console PlayStation 4 e PlayStation 5- entro il mese di marzo, come più volte annunciato dallo sviluppatore, ZA/UM. A tutt'oggi, ad ogni modo, nonostante manchino ormai solo due settimane alla fine del mese, non abbiamo unadefinitiva, cosa che non ha fatto ben sperare i fan del titolo. Per fortuna, sul canalerd ufficiale, il moderatore Mikk ha infine rassicurato tutti gli utenti: "Avrete lad'questa settimana". Quindi, entre pochi giorni avremo una finestra di lancio e, comunque, aavremo modo di mettere le mani sul titolo. Leggi altro...

