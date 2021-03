Covid | 354 morti e un tasso di positività a livelli record | schizzano i ricoveri in terapia intensiva

(Di lunedì 15 marzo 2021) In piena bagarre sui vaccini di AstraZeneca, sospesi oggi, non sono buoni i numeri del bollettino quotidiano di oggi sul fronte. Sono 15.267 i contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 15 marzo. Da ieri registrati altri 354, un dato che porta a 102.499 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 179.015 tamponi, l’indice diè a 8,5%. Aumentano i pazienti ricoverati in, ora sono 3.157 (+ 75 da ieri). La regione che ha fatto registrare l’incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è l‘Emilia Romagna con 2.822 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 2.185 e dalla Campania con 1.823. I DATI SUIPERREGIONE PER REGIONE LOMBARDIA – Sono ...

recifar : RT @Miti_Vigliero: Nel frattempo 354 morti Trecentocinquantaquattro Di Covid. - VillaIsolina : RT @Miti_Vigliero: Nel frattempo 354 morti Trecentocinquantaquattro Di Covid. - blogLinkes : Covid: i casi 15.267, morti 354. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva, +820 ricoveri - ilmetropolitan : ????#Covid. Da ieri #15267nuovicasi su 179.015 tamponi, #positività all’8,5%, 354 decessi e +75 in terapia intensiva - Alliandre : RT @Miti_Vigliero: Nel frattempo 354 morti Trecentocinquantaquattro Di Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 354

... in terapia intensiva ci sono 728 persone , 14 più di ieri; nei repartiordinari 6.198, 121 ... i tamponi effettuati: 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) totale complessivo: 7.Le vittime sono invece aumentate di quasi 100 unità in 24 ore: sono, ieri erano state 264. Sono ... Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il- 19 nelle ultime 24 ore in Italia, ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Sono 15.267 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315. Le vittime sono state 354, ieri erano state 264. I tam ...