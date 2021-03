Congiunti, posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? Regole per fidanzati e spostamenti tra Comuni e Regioni (Di lunedì 15 marzo 2021) I Governi cambiano, i Dpcm si susseguono e in un’Italia, che questa mattina si è svegliata quasi tutta “tinta” di rosso, sono in molti a chiedersi se in questa sorta di lockdown i Congiunti si possono vedere. posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? Con il nuovo decreto, entrato in vigore oggi e valido fino al 6 aprile, le misure sono ancora più stringenti per arginare la diffusione del virus e gli spostamenti, sia in zona rossa che in quella arancione, sono limitati, tant’è che è vietato uscire dal proprio Comune se non per comprovate esigenze. Motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con l’autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. In zona rossa (da oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) I Governi cambiano, i Dpcm si susseguono e in un’Italia, che questa mattina si è svegliata quasi tutta “tinta” di rosso, sono in molti a chiedersi se in questa sorta di lockdown isino vedere.dal mioin? Con il nuovo decreto, entrato in vigore oggi e valido fino al 6 aprile, le misure sono ancora più stringenti per arginare la diffusione del virus e gli, sia inche in quella arancione, sono limitati, tant’è che è vietato uscire dal proprio Comune se non per comprovate esigenze. Motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con l’autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. In(da oggi ...

Advertising

CorriereCitta : Congiunti, posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? Regole per fidanzati e spostamenti tra Comuni e Regioni… - giuliacoppo01 : RT @flevioh: Ad oggi posso svegliarmi lun/ver alle 5.30, prendere un treno affollato per andare a lavorare 8 ore con sconosciuti e tornare… - SMartySald : Non posso uscire di casa (per trovare i congiunti, ad esempio) altrimenti mi puntano una pistola alla tempia peró s… - annaficara99 : RT @Cespu8: Quando é da un anno che impediscono ai congiunti fuori regione di vedersi, ma le sardine posso tranquillamente accamparsi al Na… - Cespu8 : Quando é da un anno che impediscono ai congiunti fuori regione di vedersi, ma le sardine posso tranquillamente acca… -