Beyoncè domina i Grammy | Billie Eilish disco dell’anno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –la 63ma edizione deiAaward, gli Oscar della musica, che si sono svolti alla Staples Center, nel cuore di Los Angeles. La cantante ha conquistato quattro premi diventando così la donna più premiata della storia, con 28 riconoscimenti, superando il primato detenuto dalla violinista Alison Krauss con 27 premi. Importante successo anche per la giovane, che si aggiudica il premio per il miglior, con “Everything I Wanted”.si è anche aggiudicata la categoria dei video musicali, in coppia con la figlia Blue Ivy Carter di 9 anni, con “Brown Skin Girl”. Altra grande protagonista Taylor Swift, che ha conquistato il premio per l’albumcon “Folklore”, la ...