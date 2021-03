Autocertificazione zona rossa: quale modulo usare e quando. I dettagli (Di lunedì 15 marzo 2021) Già si sapeva da alcuni giorni: a partire da lunedì 15 marzo, la penisola si divide ufficialmente in aree rosse ed aree arancioni, a parte la Sardegna che è zona bianca. Ecco allora che l’Autocertificazione zona rossa è un argomento destinato a tornare nuovamente alla ribalta. Infatti, con il nuovo decreto Covid 13 marzo del governo di Mario Draghi e le ordinanze del ministero della Salute che hanno portato tutta l’Italia in zona rossa ed arancione, detto modulo ridiviene obbligatorio per gli spostamenti e le visite ai congiunti. Anzi, da lunedì tutte le zone gialle del paese sono equiparate a quelle arancioni, diventando di fatto tali. Il modulo Autocertificazione zona ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 marzo 2021) Già si sapeva da alcuni giorni: a partire da lunedì 15 marzo, la penisola si divide ufficialmente in aree rosse ed aree arancioni, a parte la Sardegna che èbianca. Ecco allora che l’è un argomento destinato a tornare nuovamente alla ribalta. Infatti, con il nuovo decreto Covid 13 marzo del governo di Mario Draghi e le ordinanze del ministero della Salute che hanno portato tutta l’Italia ined arancione, dettoridiviene obbligatorio per gli spostamenti e le visite ai congiunti. Anzi, da lunedì tutte le zone gialle del paese sono equiparate a quelle arancioni, diventando di fatto tali. Il...

