Al via dalcampoallatavola it | primo e-commerce degli agricoltori

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Supportare il made in Italy in un momento di crisi per il Paese, agevolando la ripresa con la vendita diretta sul web dei prodotti agroalimentari e puntando sull’innovazione digitale delle aziende. E’ questo l’obiettivo.it, la prima piattaforma di e-che vede protagonisti gliitaliani su tutto il territorio nazionale. Nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Italiani e J.P.Morgan, vuole mettere a disposizione delle imprese agricole uno strumento agile, intuitivo ed efficace, che dia un forte impulso al mercato agroalimentare dopo lo scossa provocata dall’emergenza Covid Da anni la presenza online non è più una scelta delle aziende agricole, ma la risposta a una richiesta diretta del consumatore, sempre più incline a instaurare una relazione digitale con il produttore, che ...