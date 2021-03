Aggressione in pieno giorno all’ingresso di un supermercato. Le immagini choc della rissa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione pieno

Prima Brescia

... ritenuti i responsabili della gravissima. Il fatto criminoso, avvenuto in una via del ...costruire una tesi investigativa suffragata da numerosissimi riscontri che è stata condivisa a...La violenta rapina si è consumata incentro, in via degli Strozzi, alle 3 del mattino di giovedì scorso. La donna, dopo l', è riuscita a raggiungere piazza della Repubblica per ...Una rissa tra un algerino di 65 anni e due giovani davanti a tante persone che hanno filmato l'episodio diventato virale sui social.Il comandante della polizia municipale di Pozzuoli, Silvia Mignone, nel corso di controlli anticovid è stata aggredita da un uomo poi sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di oltraggiato e ...