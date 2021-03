Verstappen in Bahrain: 'Io favorito? C'è ottimo feeling in Red Bull' (Di domenica 14 marzo 2021) Solita chiarezza e decisione, Max Verstappen ha parlato in Bahrain prima di scendere in pista per l'ultima sessione dei test di Formula 1: 'I primi giorni sono andati bene, c'è un buon feeling con la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Solita chiarezza e decisione, Maxha parlato inprima di scendere in pista per l'ultima sessione dei test di Formula 1: 'I primi giorni sono andati bene, c'è un buoncon la ...

F1 - Test Bahrain 2021, day - 3 pomeriggio: semaforo verde - DIRETTA - FormulaPassion.it 90 Sakhir, 14 Marzo 2021 - [F1] " Buongiorno a tutti cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti alla diretta scritta dedicata al pomeriggio della terza e ultima giornata di test pre - ...

Verstappen in Bahrain: “Io favorito? C’è ottimo feeling in Red Bull” La Gazzetta dello Sport F1, test in Bahrain: Perez davanti, la Ferrari migliora Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione del mattino della terza ed ultima giornata di test di Formula 1, in Bahrain, sul circuito del Sakhir. Il messican ...

Verstappen, Tsunoda e Gasly: test Bahrain I test in Bahrain sono arrivati al loro ultimo giorno ... Nei test del secondo giorno e quindi di ieri sabato 13 marzo, sono scesi in pista Sergio Pérez e Max Verstappen per la Red Bull Racing. Per ...

