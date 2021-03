Ue: "Pfizer produce di più, centreremo gli obiettivi" (Di domenica 14 marzo 2021) L’Ue sarà in grado di centrare i suoi obiettivi di vaccinazione in questo trimestre nonostante i ritardi di AstraZeneca nelle consegne poiché Pfizer sta producendo più velocemente del previsto: lo ha affermato il commissario al Mercato interno Thierry Breton in un’intervista alla radio Europe 1. Breton ha riferito che i ritardi di AstraZeneca sono inaccettabili ma che per il momento Bruxelles non ha in programma di citarla in giudizio. “La buona notizia è che comunque non saremo in ritardo con il nostro programma nel primo trimestre” perché “Pfizer sta producendo di più, molto di più del previsto, e ci darà di più”, ha aggiunto Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) L’Ue sarà in grado di centrare i suoidi vaccinazione in questo trimestre nonostante i ritardi di AstraZeneca nelle consegne poichéstando più velocemente del previsto: lo ha affermato il commissario al Mercato interno Thierry Breton in un’intervista alla radio Europe 1. Breton ha riferito che i ritardi di AstraZeneca sono inaccettabili ma che per il momento Bruxelles non ha in programma di citarla in giudizio. “La buona notizia è che comunque non saremo in ritardo con il nostro programma nel primo trimestre” perché “stando di più, molto di più del previsto, e ci darà di più”, ha aggiunto

