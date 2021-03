Torino Inter 0-0 LIVE: fine primo tempo – INTERVALLO (Di domenica 14 marzo 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Inter si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Lautaro vicinissimo al gol – Bella palla messa in mezzo da Perisic con il taglio sul primo palo di Lautaro premiato: l’argentino gira di testa e la palla esce fuori di pochissimo 7? Lautaro vicino al gol – Traversone dalla sinistra, la difesa del Toro pasticcia in area e la palla sembra essere buona per Lautaro che proprio sul più bello si fa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Lautaro vicinissimo al gol – Bella palla messa in mezzo da Perisic con il taglio sulpalo di Lautaro premiato: l’argentino gira di testa e la palla esce fuori di pochissimo 7? Lautaro vicino al gol – Traversone dalla sinistra, la difesa del Toro pasticcia in area e la palla sembra essere buona per Lautaro che proprio sul più bello si fa ...

Advertising

Inter : ?? | TORINO #TorinoInter ? Stadio Olimpico - Grande Torino ??? Siete pronti per il match, #InterFans? ?????? ????… - tuttosport : #Coronavirus, affollamenti a #Torino: tifosi all'albergo dell'#Inter ?? - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - sminkionauta : Come cercare di inzuppare la spigola moscia nella gattina (1°tempo Torino-Inter) - SkySport : Torino-Inter 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #TorinoInter Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… -