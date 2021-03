Tonali | “Volevamo fare alcune cose e ne sono uscite altre Io sto crescendo”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sandroha rilasciatodichiarazioni a Sky dopo la sconfitta con il Napoli. “Non è andato un po’ tutto. Non é stata la partita che abbiamo preparato,e ne uscivano. Il Napoli era messo bene, gli spazi erano pochi, c’è stato tanto casino e le poche occasioni non le abbiamo sfruttate. Timori? No, altrimenti perdiamo tutte le partite. Dobbiamo mettere un punto, il campionato è ancora lungo, il quinto posto è lontano. Il mio percorso nel Milan?partito più indietro, con difficoltà maggiori, venivo da un periodo con poco riposo. Sapevo che non era facile, ma ora sto, è questa la strada giusta. Devo cercare di avere costanza, è la cosa più difficile da trovare oggi”. Foto: Twitter ...

Commenta per primo Sandro, centrocampista del Milan , parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli : 'Non è la partita che avevamo preparato.fare delle cose e non ci riuscivamo, pochi spazi. C'è stato tanto ...DUE PUNTI PERSI - 'Kessie ha detto due punti persi? Giusto,vincere. Peccato. Sapevamo che ...- 'Per quello che ci ha detto è uscito precauzionalmente perché ha sentito il flessore un ...Intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Napoli, il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha fatto il punto sulla sua ... è questa la strada. Non volevo partire così, la strada è quella ...Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita ... Sapevo che non era facile questo percorso, piano piano sto crescendo, è questa la strada. Non volevo partire così, la strada è ...