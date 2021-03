Tangenti in Comune a Livorno, il doppio gioco del geometra arrestato: "Fai sparire tutto" (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo gli inquirenti avrebbe continuato a lavorare in favore dei privati nello stesso ufficio da cui era stato demansionato Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo gli inquirenti avrebbe continuato a lavorare in favore dei privati nello stesso ufficio da cui era stato demansionato

Advertising

marziani52 : Tangenti in Comune, il doppio gioco del geometra arrestato: 'Fai sparire tutto' - marziani52 : Tangenti in Comune, l'affare in Venezia: 'Così il geometra ha taroccato le stime per due milioni di euro' - Il Tirr… - asquirix : RT @fedelazzotti: Gli indagati eccellenti, le intercettazioni e i retroscena dell'inchiesta sulla presunta corruzione di un funzionario del… - fedelazzotti : Gli indagati eccellenti, le intercettazioni e i retroscena dell'inchiesta sulla presunta corruzione di un funzionar… - marziani52 : Tangenti in Comune a Livorno: il presidente, il barista e l'amico del funzionario. Ecco chi sono i dieci indagati -… -