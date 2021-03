Stellini | ' Conte è la forza di questa Inter' E su Eriksen

(Di domenica 14 marzo 2021) TORINO - L'passa in vantaggio, viene raggiunta, soffre, ma alla fine con il gol di Lautaro arriva l'ottava sinfonia dei nerazzurri che volano a +9 dal Milan battendo il Torino per 2 - 1 ...

Inter Tutte le notizie sulla squadra...sinfonia dei nerazzurri che volano a +9 dal Milan battendo il Torino per 2 - 1 Successo numero 8 di fila per i ragazzi diche oggi squalificato ha ceduto il suo posto al vice Cristian,...Il vice tecnico nerazzurro si gode il momento di Lautaro-Lukaku e ringrazia il danese: "Ci ha sempre provato, ora ha svoltato" ...Una gara sofferta per per i ragazzi di Conte che oggi squalificato ha ceduto il suo posto al vice Cristian Stellini, molto soddisfato al termine della gara: ”Sono vittorie molto importanti. Perché ...