Starfield all' E3 2021? Secondo Jeff Grubb c' è un buon 85-90% di probabilità

(Di domenica 14 marzo 2021) Durante l'ultimo episodio del podcast XboxEra, il noto giornalista e insiderha speso qualche parola sul tanto atteso, titolo Bethesda annunciato anni fa, di cui non sappiamo ancora nulla.la sua personale opinione,potrebbe finalmente fare la sua comparsa ufficiale, dopo anni di distanza dal primissimo teaser, nel corso del prossimo E3. L'evento di Los Angeles, trasformato in una presentazione digitale per via del COVID, potrebbe essere il palcoscenico ideale per ripresentare questo titolo Bethesda tanto atteso, specialmente se Microsoft non ha intenzione di tenere un evento separato a tema. Leggi altro...

... purtroppo, riflette una verità molto comune'interno dell'attuale industria videoludica. Basti ... Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy 7 Remake , ma anche i futurie Elder Scrolls 6 , per poi ...... Microsoft dichiara di puntare al rilascio di alcune esclusive Bethesda'interno del Game Pass ... ma nella lista dovrebbero essere inclusi, The Elder Scrolls 6 e il prossimo Indiana Jones ...Grubb sostiene di essere "sicuro all'85-90%" della presenza di Starfield all'E3, quindi non è certezza piena. Secondo l'insider, inoltre, Bethesda potrebbe effettuare lo stesso "trucchetto" che ha ...The Elder Scrolls Online continua a far sorridere ZeniMax Online Studios. Del resto, non è facile conquistarsi una platea in un genere dominato da titoli come World of Warcraft e Final Fantasy 14, ma ...