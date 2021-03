Scontri con la polizia a Londra alla veglia vietata per Sarah Everard, la 33enne rapita e uccisa. «Tante donne ora hanno più paura» (Di domenica 14 marzo 2021) La veglia per Sarah Everard, 33enne sparita mentre tornava a piedi a casa a Londra il 3 marzo e ritrovata morta una settimana dopo nella campagna del Kent, non è stato un momento di conciliazione, anzi. Le immagini della polizia che trascina e ammanetta donne che si erano ritrovate sui prati di Clapham Common, il parco che Sarah ha attraversato prima di essere rapita, per renderle omaggio e per piangere l’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna, hanno fatto il giro del mondo, suscitando amare ironie e nuove accuse nei confronti della polizia metropolitana. Secondo la polizia sono state arrestate 4 persone in tutto «per ragioni di sicurezza», ma l’associazione che ha ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Lapersparita mentre tornava a piedi a casa ail 3 marzo e ritrovata morta una settimana dopo nella campagna del Kent, non è stato un momento di conciliazione, anzi. Le immagini dellache trascina e ammanettache si erano ritrovate sui prati di Clapham Common, il parco cheha attraversato prima di essere, per renderle omaggio e per piangere l’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna,fatto il giro del mondo, suscitando amare ironie e nuove accuse nei confronti dellametropolitana. Secondo lasono state arrestate 4 persone in tutto «per ragioni di sicurezza», ma l’associazione che ha ...

