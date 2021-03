Salvini a Letta: “Ius soli? Pensiamo ai veri problemi non alle cavolate” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le parole di Enrico Letta che nel suo discorso all’Assemblea del Pd ha detto: “Voglio rilanciare lo ius soli“. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le parole di Enrico Letta che nel suo discorso all’Assemblea del Pd ha detto: “Voglio rilanciare lo ius soli“.

Advertising

LegaSalvini : LE PRIORITÀ DI LETTA E IL PD: LO IUS SOLI! MA SI RENDONO CONTO? #enricostaisereno #Salvini: “Letta e il PD voglion… - pfmajorino : Infine. Il fatto che #Salvini abbia subito attaccato #Letta (su #iussoli) per me è una dimostrazione di quanto il n… - repubblica : Letta segretario Pd, Salvini all'attacco: 'Parte subito male, cavolate sullo Ius soli'. Fdi: 'A volte meglio i cerv… - LucianoRomeo9 : @ManlioDS @ringetto65 @EnricoLetta Mentre gli italiani muoiono di fame, per #Letta e #Conte priorità allo #iussoli… - ssalerno2 : RT @MassimGiannini: La missione #pd di #Letta, l’asse europeista con #Draghi e #Gentiloni, i rapporti da riequilibrare con il populismo mit… -