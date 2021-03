S Stefano di Camastra | auto esce di strada e ' atterra' su un capannone

(Di domenica 14 marzo 2021) Salvo per miracolo. Nella serata di ieri un'mobile, dopo essere uscita fuori(Ss 111 in contrada Bucalino ), ha finito la propria corsando su unindustriale a pochi passi ...

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello , mentre i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra stanno effettuando gli accertamenti del caso. L'uomo ... Salvo per miracolo. Nella serata di ieri un'automobile, dopo essere uscita fuori strada (Ss 111 in contrada Bucalino ), ha finito la propria corsa ... I carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra sono a lavoro per appurare l'esatta dinamica dell'incidente autonomo ...