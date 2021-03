Parigi - Nizza 2021 | vince Schachmann Beffa Roglic Classifica finale

(Di domenica 14 marzo 2021) L'eterno dilemma del ciclismo torna prepotentemente protagonista nella: fair play o non fair play? Il dubbio assillerà parecchio Maximilian, che per il secondo anno di ...

Advertising

corradone91 : RT @azzurridigloria: ????? CICLISMO, PARIGI-NIZZA ????? Primoz #Roglic vede sfumare la #ParisNice in extremis: una doppia caduta gli fa perd… - azzurridigloria : ????? CICLISMO, PARIGI-NIZZA ????? Primoz #Roglic vede sfumare la #ParisNice in extremis: una doppia caduta gli fa p… - ClaudioCama1 : @stefanorizzato Grandissime emozioni sia alla Parigi Nizza che alla Tirreno Adriatico. Ora aspettiamo la Milano San… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Parigi-Nizza: Roglic cade 2 volte, vince Schachmann - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Parigi-Nizza: Roglic cade 2 volte, vince Schachmann -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Nizza

L'eterno dilemma del ciclismo torna prepotentemente protagonista nella2021 : fair play o non fair play? Il dubbio assillerà parecchio Maximilian Schachmann , che per il secondo anno di fila trionfa nella Corsa del Sole ma stavolta lo fa con l'ombra del ...CICLISMO Lasi è conclusa con la vittoria in extremis del tedesco Maximilian Schachmann, che proprio all'ultima tappa ha sfilato la maglia gialla di leader della classifica allo sloveno Primoz ...Succede “quello che non ti aspetti” nell’ottava e conclusiva tappa della Parigi-Nizza, e forse anche lo stesso Maximilian Schachmann aveva questo pensiero al via di Le-Plan-du-Var questa mattina. Il ...1) Maximilian Schachmann (BOH) in 28h49'51'' 2) Aleksandr Vlasov (APT) +19'' 3) Ion Izagirre Insausti (APT) +23'' 4) Lucas Hamilton (BEX) +41'' 5) Tiesj Benoot (DSM) +42'' 6) Guillaume Martin (COF) +1 ...