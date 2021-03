Milan-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: Osimhen avanti | News (Di domenica 14 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. In attesa delle formazioni ufficiali, queste dovrebbero essere le scelte di Rino Gattuso per la gara tra Milan e Napoli Milan-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: Osimhen avanti News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 marzo 2021) Le ultime notizie sul. In attesa delle formazioni ufficiali, queste dovrebbero essere le scelte di Rinoper la gara tra, ladiPianeta

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - Glongari : #Milan per la sfida di stasera contro il #Napoli non convocati Calabria e Romagnoli Rientrano Theo Hernandez, Rebic… - emmezetaJ : RT @MatteoTamburin4: @Andre89boa @battitomilan7 Allora mi devo preoccupare e preparare per un arbitraggio pro Napoli per stasera, visto che… - sportli26181512 : Perrone: 'Per Gattuso ci saranno grandi emozioni a tornare a San Siro. Sarà una partita importante': Intervenuto ai… -