Lockdown, varchi Ztl aperti da domani e fino al 6 aprile (Di domenica 14 marzo 2021) A da domani saranno disattivati fino al 6 aprile tutti i varchi delle zone a traffico limitato del centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021) A dasaranno disattivatial 6tutti idelle zone a traffico limitato del centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'...

Advertising

LinaVadal : RT @leggoit: #Roma in lockdown, varchi Ztl aperti da domani e fino al 6 aprile - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma in lockdown, varchi Ztl aperti da domani e fino al 6 aprile - leggoit : #Roma in lockdown, varchi Ztl aperti da domani e fino al 6 aprile - HiGGhinS : @FontanaPres visto che non si riesce a fare una multa (perché poi?) perché non mettere da subito la polizia ai varc… - HiGGhinS : @BeppeSala visto che non si riesce a fare una multa (perché poi?) perché non mettere da subito la polizia ai varchi… -