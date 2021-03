Lamela | il gol di rabona in Arsenal - Tottenham è una meraviglia!

Advertising

ZZiliani : Signori, il gol di #Lamela. (Scusate se è brutto) #ArsenalTottenham - DiMarzio : #PremierLeague, #ARSTOT | #Lamela segna (di nuovo) di rabona - gabbores : #Lamela senza gol. - TommasoChimenti : RT @marifcinter: Non ho capito che gol ha fatto #Lamela ?????? - haaalandismo : RT @BritishFootball: Prima che lo cancellino, ecco il gol di Lamela ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lamela gol

Commenta per primo 'Ci sono cascato di nuovo' cantava, un anno fa, Achille Lauro . C'è cascato di nuovo, invece, Erik: aveva segnato con una splendida rabona, nella stagione 2014/15, contro l' Asteras Tripolis in Europa League; ha segnato di rabona oggi, nel derby contro l' Arsenal. Specialità della casa per ...Ha impiegato 14 minuti Erikper lasciare il segno nel derby inglese tra Arsenal e Tottenham : entrato al 19' al posto di Son, l'ex Roma ha inventato un deliziosodi rabona al 33'. Una trovata geniale che ha sorpreso ...Ha impiegato 14 minuti Erik Lamela per lasciare il segno nel derby inglese tra Arsenal e Tottenham: entrato al 19' al posto di Son, l'ex Roma ha inventato un delizioso gol di rabona al 33'. Una ...Erik Lamela ha realizzato una rete bellissima in Arsenal-Tottenham: al 33’ ha sbloccato il risultato con una rabona ...