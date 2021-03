Inter, Conte: “Bello festeggiare con una vittoria le 500 panchine” (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio Conte ha raggiunto il traguardo delle 500 panchine. Lo ha fatto nonostante nella partita odierna, vinta 1-2 contro il Torino, fosse in tribuna, squalificato. Quindi, non avendo potuto rilasciare dichiarazioni subito dopo il match, ha affidato ai social il suo messaggio di ringraziamento e gioia per il traguardo ottenuto, condito inoltre con una vittoria. “500 panchine… Bello festeggiare con questa vittoria! Grazie ragazzi”, il messaggio del tecnico. Di seguito il post originale pubblicato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioConte) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Antonioha raggiunto il traguardo delle 500. Lo ha fatto nonostante nella partita odierna, vinta 1-2 contro il Torino, fosse in tribuna, squalificato. Quindi, non avendo potuto rilasciare dichiarazioni subito dopo il match, ha affidato ai social il suo messaggio di ringraziamento e gioia per il traguardo ottenuto, condito inoltre con una. “500con questa! Grazie ragazzi”, il messaggio del tecnico. Di seguito il post originale pubblicato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio) SportFace.

