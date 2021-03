Francesco Oppini e Alba Parietti a Domenica Live, la confessione su Tommaso Zorzi: “Volevo proteggere Cristina” (Di domenica 14 marzo 2021) Francesco Oppini, la fidanzata Cristina Tomasini e Alba Parietti sono ospiti del salotto di Barbara d’Urso, Domenica Live, dove hanno parlato a ruota libera del loro rapporto e della Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini ha inoltre spiegato che per il momento il matrimonio è ancora lontano, ma che sia lui che la fidanzata Cristina Tomasini sono pronti a diventare genitori. Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza strana e difficile per Cristina Tomasini: “Dinamiche a me sconosciute. Mi son ritrovata in un vortice più grande di me. Più che il programma in sé è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021), la fidanzataTomasini esono ospiti del salotto di Barbara d’Urso,, dove hanno parlato a ruota libera del loro rapporto e della Casa del Grande Fratello Vip.ha inoltre spiegato che per il momento il matrimonio è ancora lontano, ma che sia lui che la fidanzataTomasini sono pronti a diventare genitori.al Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza strana e difficile perTomasini: “Dinamiche a me sconosciute. Mi son ritrovata in un vortice più grande di me. Più che il programma in sé è ...

