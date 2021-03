Domenica In, Arisa in lacrime dalla Venier: la forza di essere fragili (Di domenica 14 marzo 2021) Non poteva mancare, tra gli ospiti di Mara Venier, Arisa, reduce del Festival di Sanremo 2021. La cantante, nello studio di Domenica In, è apparsa sorridente, pur non nascondendo una certa malinconia. Ha, così, parlato con la padrona di casa non solo di musica, ma anche della sua vita privata e dell’importanza di imparare ad accettarsi. Entrata nello studio, Arisa ha da subito dimostrato grande emozione. Tanta la sintonia con Mara Venier, con la quale ha stretto un profondo rapporto di amicizia. In passato, infatti, le due hanno più volte cenato insieme e si sono confidate, tanto che la conduttrice è riuscita a farsi un’idea ben precisa della parte più intima della cantante: Io vedo in te un’eterna bambina – ha affermato la Venier-, una specie di Peter Pan al femminile, con uno stile ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021) Non poteva mancare, tra gli ospiti di Mara, reduce del Festival di Sanremo 2021. La cantante, nello studio diIn, è apparsa sorridente, pur non nascondendo una certa malinconia. Ha, così, parlato con la padrona di casa non solo di musica, ma anche della sua vita privata e dell’importanza di imparare ad accettarsi. Entrata nello studio,ha da subito dimostrato grande emozione. Tanta la sintonia con Mara, con la quale ha stretto un profondo rapporto di amicizia. In passato, infatti, le due hanno più volte cenato insieme e si sono confidate, tanto che la conduttrice è riuscita a farsi un’idea ben precisa della parte più intima della cantante: Io vedo in te un’eterna bambina – ha affermato la-, una specie di Peter Pan al femminile, con uno stile ...

