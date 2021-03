Conte al neo segretario Pd Letta | ' Comune impegno per l' Italia' | Salvini | ' Ius soli? Così parte male'

Advertising

Fiorellissimo : RT @Helliot_Spencer: 'Nessuna subalternità al Movimento 5 Stelle', disse #Letta , neo segretario di quel partito che 'l'alleanza con il Mov… - Helliot_Spencer : 'Nessuna subalternità al Movimento 5 Stelle', disse #Letta , neo segretario di quel partito che 'l'alleanza con il… - mydagosan : @fattoquotidiano Avevamo tutti capito male. Non era il 'cambio di passo' quello che i partitoni e i giornaloni ausp… - CrBarbarini : Il #GovernoDraghi fa davvero miracoli E' addirittura stato capace senza muovere dito di svegliare il cervello alla… - Peri_Neo : I giri immensi del #Pdnetwork: #Letta premier viene mandato a casa da #Renzi segretario il quale poi sfascia il par… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte neo

... 'Serve nuovo partito - Per il post Draghi si vince solo con coalizioni, parlerò col M5s di' Occhiuto (FI): 'Bene Letta, ma ius soli non è priorità' 'Congratulazioni ad Enrico Letta,...... che sarà guidato da Giuseppe, al quale va il mio saluto affettuoso', dice ancora. 'Voglio ... 'Io scelgo il Pd, perché stavo facendo altre cose - spiega ancora ilsegretario - . E sono stupito ...LEGGI ANCHE > Letta eletto segretario Pd: "Serve nuovo partito | Per il post Draghi si vince solo con coalizioni, parlerò col M5s di Conte" Occhiuto (FI): "Bene Letta, ma ius soli non è priorità" ...Enrico Letta è il nuovo Segretario del Pd: ecco quali sono state le sue dichiarazioni dopo la nomina e cosa attenderà il partito in futuro ...